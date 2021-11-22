Беженец из Ирака: наше будущее в Европе, в родной стране небезопасно и нет работы

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Наше будущее в Европе, в родной стране небезопасно. Мы хотим работать и развиваться. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА иракский беженец, находящихся сейчас в ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги".

Сегодня для беженцев пошел 15-й день на границе. Очередное утро в транспортно-логистическом центре, где находится пункт временного размещения беженцев, который был создан по поручению Президента Беларуси, проходит как обычно: люди умываются, приводят себя в порядок, ждут завтрака. Один из мужчин вышел на пробежку и наматывает круги по площадке у ТЛЦ.

"В любых условиях стараюсь поддерживать форму. Спасибо Беларуси, сейчас мы обеспечены всем необходимым. Но надеюсь, что здесь мы временно, и ситуация разрешится в нашу пользу", - говорит мужчина. Он подчеркивает, что, как и большинство беженцев, не отказывается от намерений попасть в Евросоюз.

"Германия, Франция или другая страна - не принципиально. Это мое будущее, там я смогу его построить. Я хочу работать, хочу развиваться", - говорит мужчина. Он рассказывает, что успел получить на родине образование в области физики, и надеется, что оно пригодится на новом месте. "Домой я не вернусь, там нет безопасности и перспектив", - говорит он.

Сейчас в ТЛЦ находятся несколько тысяч беженцев, среди которых немало женщин и детей. Они обеспечены всем необходимым: спальными местами, постельными принадлежностями. Организовано горячее питание, выдача продуктовых пакетов, подвоз питьевой воды. Обеспечено и круглосуточное медицинское сопровождение.-0-