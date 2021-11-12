Беженец из лагеря на границе: "Назад пути для меня нет, отдал все, чтобы попасть в Европу"

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для многих беженцев обратного пути нет, на родине у них ничего не осталось. Таким мнением сегодня с журналистами поделился один из беженцев, застрявших у самой линии польской границы, передает корреспондент БЕЛТА.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Условия в лагере сложные: люди страдают от холода, испытывают нехватку воды и еды.

"Мы не пойдем назад. Для нас попросту нет другого пути, кроме как попасть в Европу. Я отдал все, что у меня было за эту возможность", - рассказывает один из беженцев. По его словам, для того, чтобы добраться к границам ЕС, ему пришлось продать все имущество на родине.

"В Курдистане я долго не мог найти работу. В итоге открыл свой бизнес - небольшое кафе. Но с началом коронавируса дела пошли плохо, государство мне не помогало. Я разорился", - говорит мужчина. Он вспоминает, как власти стран ЕС несколько лет назад приглашали курдов, и не понимает, что же изменилось теперь, почему его и тех, кто вместе с ним оказался в лагере, не пропускают через границу. В Европе у мужчины есть друзья, родственники, он уверен, что там будет лучшая жизнь.

Сейчас в лагере более 3 тыс. человек. Около 500 из них - дети. Многие из-за холода и суровых условий болеют.-0-