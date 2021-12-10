Беженец из ТЛЦ: хочу воссоединиться с родителями и семьей в Германии

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие из беженцев направляются в страны Европы, чтобы воссоединиться со своими семьями. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Иракского Курдистана.

Сегодня для беженцев на границе идет 33-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения транспортно-логистического центра "Брузги". Пока еще люди не теряют надежды на положительное для них разрешение ситуации.

"Главная проблема в том, что очень холодно. К такой погоде я не привык. Хорошо, что мы находимся под крышей, есть еда", - рассказал молодой человек. Он говорит, что возвращаться в Иракский Курдистан не хочет, поэтому продолжает ждать положительного для себя разрешения ситуации.

"У меня дома ничего нет - ни работы, ни денег, ни имущества. Ну, а самая главная причина в том, что в Германии живут мои родители, мои братья и сестры. Я просто хочу воссоединиться с семей", - объясняет беженец.-0-