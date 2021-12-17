Беженец из ТЛЦ: я и мои маленькие дети стали заложниками большой политики западных стран

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Люди, оказавшиеся в сложном положении на белорусско-польской границе, стали заложниками большой политики западных стран. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец по имени Реваз.

Сегодня идет 40-й день для беженцев на границе. Сейчас они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Трое из находящихся здесь женщин на днях стали мамами.

"Мы с женой благодарны белорусским медикам за заботу. С малышкой все в порядке", - говорит Реваз. Мужчина сейчас в ТЛЦ с дочкой, где ожидает возвращения жены с новорожденной девочкой. Он интересуется у журналистов новостями. Спрашивает, если ли какие-то решения от западных стран по поводу беженцев. Он не теряет надежды попасть в Германию.

"Мы отправились в этот путь не от хорошей жизни. Фактически мы стали заложниками большой политики западных стран, для которых простые люди - это мясо на убой или разменная монета", - сокрушается мужчина.-0-