Беженец из ТЛЦ: мое родное село в Ираке уничтожили террористы

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многим беженцам попросту некуда возвращаться: родные места уничтожены. Об этом в беседе с журналистами рассказал один из беженцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 26-й день беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Есть среди них около 200 езидов. Один из них по имени Рудван рассказал свою историю.

"Село, в котором я жил в 2014 году, подверглось расправе террористической группировки. Детей убивали, жен и сестер угоняли в рабство. Дома наши были разрушены. Мы стали беженцами в самом Ираке. Жили в палатках, которые постоянно сносило, смывало водой", - рассказал мужчина. Он один из немногих, кому удалось убежать и спастись от расправы. По словам мужчины, из 2,5 тыс. жителей села в живых осталось меньше 500.

В Ирак беженцы возвращаться не желают. Они надеются на разрешение ситуации в свою пользу.-0-