Беженец из ТЛЦ: мы будем ждать, сколько потребуется, обратного пути для нас нет

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы намерены ждать положительного для них решения ситуации столько, сколько потребуется. Домой возвращаться они не хотят. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев.

Сегодня идет 43-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 600 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"Сейчас здесь остались только те, кому попросту некуда возвращаться. У меня даже дома не осталось. Нет там работы, нет возможности обеспечивать жену и детей. Поэтому мы будем ждать столько, сколько потребуется", - говорит беженец. Он в лагере вместе с супругой и двумя детьми. Признается, что всего хватает: обеспечены едой, теплыми вещами.

"Спасибо Беларуси за это! Но все же этот комплекс - не лучшее место для детей", - отмечает мужчина. Он, как и многие другие беженцы, интересуется у журналистов последними новостями по теме. Люди продолжают надеяться, что отношение к ним и их ситуации на Западе изменится.-0-