Беженец из ТЛЦ: мы устали от лжи Запада

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Я устал от лжи Запада, но надеюсь, что к нашим проблемам прислушаются. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Ирака.

Сегодня для беженцев идет 30-й день на границе. Находятся они сейчас в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре в пункте пропуска "Брузги".

"Спасибо Беларуси, у нас есть продукты, крыша над головой, но мы здесь не для этого. Все мы хотим скорейшего разрешения ситуации. Я уже устал от лжи Запада. Нам обещали одно, сейчас говорят другое. Мы читаем новости и не понимаем, что происходит, что нас ждет в будущем", - рассказал он.

"В Ирак мы не вернемся. Там нет работы, нет денег, а мне еще и грозит смертельная опасность", - отметил беженец.

Сегодня беженцы провели очередной стихийный митинг в ТЛЦ. Участвовали в нем в основном дети. Они вышли с рукописными плакатами с обращениями и призывами помочь к Европе и Папе Римскому.-0-