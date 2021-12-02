Беженец из ТЛЦ: на родине у меня не было возможности даже учиться, хочу лучшего будущего для сына

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы хотят обеспечить детям лучшее будущее, дать им возможность выучиться и найти работу. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Ирака по имени Карван.

Сегодня идет 25-й день для беженцев на границе. Они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре у пункта пропуска "Брузги". Среди них и Карван, который покинул Ирак с женой и 8-летним сыном. "Почему я оказался здесь? В Ираке плохо. Я даже не смог получить образование. Там нет работы. Конечно, я хочу лучшего будущего для своего сына. В Ирак большинство из нас возвращаться на желает", - говорит мужчина.

Еще один беженец по имени Хасан подтверждает сказанное снимками на смартфоне. "Смотрите, какие грязные улицы, разбитые дома. И это одна из многих проблем. Нет работы, нет денег, зато много опасности для всех нас", - рассказывает он. Мужчина благодарит белорусскую сторону за помощь, за то, что беженцы обеспечены продуктами, теплыми вещами.-0-

Беженец из ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь и внимание