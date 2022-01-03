Беженец из ТЛЦ: надеялся, что Новый год встречу не на границе, а в лучших условиях

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы, особенно семьи с детьми, надеялись, что встретят Новый год не на границе, а в более комфортных условиях, в странах ЕС. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из приграничного ТЛЦ.

Сегодня для беженцев на границе идет 57-й день. Сейчас около 500 человек, в том числе женщины и дети, находятся в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы.

"Ситуация с нами затянулась. Мы не думали, что будем встречать Новый год на границе. Надеялись, что попадем к этому времени в Германию или другие страны Евросоюза. У меня трое детей. Я иду туда прежде всего за лучшей жизнью для них. Как отметили Новый год? Никак, просто легли спать. Здесь все дни для нас одинаковые. Живем надеждой, что на нас на Западе все же обратят внимание", - рассказывает мужчина. Он благодарит белорусскую сторону за помощь, за то, что беженцев обеспечивают всем необходимым. Дети мужчины с удовольствием занимаются в мобильном образовательном центре, который развернут рядом с ТЛЦ.

"Да, помощь это хорошо, мы не умираем от голода и холода, но все же цели у нас другие. Мы идем в Германию. Домой не вернемся, там нас ничего не ждет", - подчеркивает беженец.-0-

Фото Леонида Щеглова