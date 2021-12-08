Беженец из ТЛЦ: не перестаем надеяться, что Польша откроет для нас границу

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не перестаем надеяться, что Польша откроет для нас границу. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА беженец из ТЛЦ.

"Ровно месяц мы находимся на территории Беларуси и не перестаем надеяться, что Евросоюз примет наши семьи. Мы все устали, женщины и дети измотаны. Не понимаем, что нас ждет дальше, но надеемся на лучший исход. Вернуться назад мы просто не можем, там нас ждет смерть, - отметил он. - Когда удается подзарядить телефон, читаем новости и не понимаем, почему Евросоюз так настроен к нам. Мы всего лишь хотим лучшей жизни для себя и своих семей. На родине, к сожалению, у нас ее нет и не будет".

По словам беженца, в Германии живут его родственники. "Они обещают нам помочь с работой. Мы не едем на пособие, как об этом пишут иностранные СМИ, а хотим и будем работать", - добавил мужчина.-0-