Беженец из ТЛЦ: раньше хотел стать футболистом, теперь мечта одна - попасть в ЕС

Третью неделю часть беженцев, планировавших попасть в Евросоюз через белорусско-польскую границу, находится в транспортно-логистическом центре близ пункта пропуска "Брузги". За это время в импровизированном лагере наладили быт: организовали подвоз горячего питания, разместили полевую баню и даже открыли небольшую парикмахерскую. Что произошло в ТЛЦ за минувшую неделю, в рассказах мигрантов и личных впечатлениях нашего корреспондента.

Каждый день по расписанию

За прошедшие две недели в лагере выработались определенные правила. Утро традиционно начинается с чая, за которым задолго до назначенного часа выстраивается очередь. Кроме него беженцам выдают продуктовые и вещевые наборы. В них есть все, начиная от молока и заканчивая подгузниками и средствами личной гигиены. Белорусская сторона приложила все усилия, чтобы люди чувствовали себя защищенно и комфортно. За время их пребывания в ТЛЦ было выдано свыше 120 т гуманитарной помощи, отметил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. Многие беженцы созваниваются с родственниками и друзьями: узнают последние новости, рассказывают о своем положении.

В эти дни мы много общались с мигрантами. Все они сходятся в одном: из-за критических проблем на родине им необходимо попасть в Евросоюз.

- Здесь, в ТЛЦ, гораздо лучше и теплее, чем на улице, - рассказала нам молодая беженка с тремя детьми-погодками. - Мы в Беларуси с начала ноября. Первое время жили в лагере на границе. Там было очень холодно и страшно. Многие у нас спрашивают: почему вы хотите попасть именно в Германию? Ответ простой. Нам хочется нормального образования, качественной медицины и спокойной жизни для себя и своих детей. Только ради этого мы решились на сложный путь. В лагере к нам относятся хорошо. Спасибо белорусам за это.

Слова благодарности нашей стране мы слышали практически отовсюду.

- Очень удивлены белорусскому гостеприимству, - говорит русскоязычный беженец Хасан, который на родине мечтал стать футболистом. - Приятно, что на наши проблемы обращают внимание на самом высоком уровне. Понравилось выступление вашего Президента. Мы уехали из Ирака по разным причинам. Но у всех цель одна: попасть в Германию или любую другую страну ЕС, где нам смогут предоставить убежище. Мы искренне не понимаем, почему нас не пропускают через границу.

Курд Амин практически слово в слово повторяет сказанное соотечественником. У него в Германии живут родственники, эмигрировавшие несколько лет назад.

- Мы очень благодарны Беларуси за уют, который создали нам. Однако наша цель не изменилась: будем пробовать попасть в Германию. Нам некуда возвращаться.

"У людей есть мечта"

Лагерь в ТЛЦ будет работать до тех пор, пока его не покинет последний беженец, уверяет заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк:

- У людей есть мечта. Каждый из них находится в ожидании конца переговорного процесса. И они надеются на положительный результат.

Действительно, почти каждый из беженцев ждет политической воли со стороны Евросоюза. Несмотря на сложность ситуации, люди осознают свое положение и искренне надеются на скорейшее решение вопроса.

- Мы понимаем, что наша судьба зависит от европейских политиков, но в контакте с белорусской стороной. Именно поэтому мы ждем от них доброй воли. У нас есть все, чтобы дождаться этого момента. Мы хотим попасть в Европу, работать там и приносить пользу. Услышьте нас, пожалуйста, - сказал беженец Эрбиль.

На минувшей неделе Александр Лукашенко побывал в ТЛЦ. Президент ознакомился с условиями содержания людей, а также посетил пункт раздачи питания, встретился с волонтерами и ответственными лицами. Общаясь с беженцами, глава государства заявил, что белорусская сторона сделает все, чтобы вопрос решился как можно скорее:

- Единственное, что скажу: лучше, к сожалению, пока не будет. Мы ничего не будем делать насильно. Я вам обещаю: все, что я и органы государственной власти Беларуси можем сделать, мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь. Это не только человеческая проблема, я смотрю дальше: если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно.

Международный Красный Крест объявил чрезвычайный сбор средств для беженцев, застрявших на белорусско-польской границе. Ожидается, что размер помощи по линии организации составит около 6 млн евро.

Около ТЛЦ открыли стационарный медицинский пункт. Ранее возле временного убежища беженцев дежурила скорая помощь. В арсенале врачей есть все необходимое, в том числе кардиограф. Ежедневно за помощью обращаются в среднем чуть более 100 человек. Большинство жалоб - на обострение хронических заболеваний, не связанных с пребыванием в ТЛЦ.

Николай СНЕЖНЫЙ,

газета "7 Дней".-0-