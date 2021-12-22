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22 декабря 2021, 17:04

Беженец из ТЛЦ: такая погода для нас непривычна, очень важно, что мы под крышей

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22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Зимняя погода в Беларуси для выходцев из южных стран непривычна, поэтому очень важно в такой ситуации оказаться под крышей. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Ирака по имени Хаури.

Сегодня идет 45-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь находятся около 600 человек. На улице настоящая зима. Выпал снег, температура опускается ниже 10 градусов.

"Очень холодно. А зима только начинается. Для нас такая погода непривычна. Хорошо, что находимся под крышей. Где тепло. На улицу выходим только на завтрак и обед. Даже не представляю, что бы с нами было в том лагере в лесу у самой границы сейчас", - рассказал молодой человек. К слову, температура внутри ТЛЦ поддерживается автоматически на уровне около плюс 15 градусов.

"Мы ждем решения нашего вопроса. В Ирак возвращаться не можем. Нас там просто убьют. Вчера смотрели новости - снова убили несколько человек", - рассказывает беженец. Он интересуется у журналистов последними новостями. Беженцы продолжают надеяться, что на западе все же обратят внимание на их проблемы и примут людей.-0-

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