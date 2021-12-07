Беженец из ТЛЦ: в Ираке я не найду работу и не смогу обеспечить своих детей

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы решились на попытку попасть в Европу ради будущего своих детей. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Ирака по имени Баха.

Сегодня идет 30-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Большинство из беженцев - граждане Ирака. Среди них и мужчина по имени Баха, оказавшийся здесь вместе со своей большой семьей. "Нас в пункте размещения 7 человек. Я, жена, двое совсем маленьких детей, другие члены семьи. Мы не теряем надежды попасть в Европу. Все это ради детей. В Ираке я не могу найти работу, не могу их обеспечить, дать им образование", - рассказал мужчина. По его словам, семья не хочет возвращаться в Ирак.

"Еще хочу поблагодарить Беларусь. Сейчас очень холодно. Идет снег. В лагере в лесу было сложно. А здесь мы под крышей, обеспечены всем необходимым", -рассказал мужчина.

В ТЛЦ беженцам продолжают выдавать горячее питание, продуктовые наборы, по необходимости выдаются теплые вещи, гигиенические принадлежности. Обеспечено круглосуточное дежурство медиков. Работает полевая баня.-0-

Беженец из ТЛЦ: я просто хотел найти работу, на родине ее нет

Беженец из ТЛЦ: респект Беларуси за помощь нам

Беженка в ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, в такую погоду в лесу мы бы умерли