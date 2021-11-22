Беженец: мы очень благодарны белорусской стороне, но все равно хотим попасть в Германию

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мы очень благодарны белорусской стороне за помощь, но все равно хотим попасть в Германию. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА беженец из Курдистана в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с белорусско-польской границей.

"Мы очень удивлены, что Беларусь так хорошо к нам отнеслась. Нам все здесь нравится: еда, отношение волонтеров. Спасибо, что организовали медицинскую помощь", - сказал он.

По словам беженца, всех людей, находящихся в ТЛЦ, беспокоит неопределенность. "Мы хотим попасть в Германию, в нашей стране оставаться небезопасно. На родине я продал все имущество, чтобы отправиться в Евросоюз. Но Польша отказывается нас пускать. Мы не понимаем почему", - отметил он.-0-