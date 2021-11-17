Беженец на границе: мы очень устали, но наше желание попасть в Германию гораздо сильнее

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Один из беженцев из Ирака по имени Халиф в лагере у КПП рассказал, что они будут пытаться попасть в Германию через Польшу в любом случае, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень устали и изнемождены. Но наше желание попасть в Польшу, а потом и в Германию гораздо сильнее. Мы не понимаем, почему польская сторона нас не пропускает. Надеемся, что наш вопрос решат быстро. Мы уже тут много дней, - отметил мужчина. - На родине я работал инженером, но из-за опасности пришлось уехать. Мы хотим нормальной, спокойной жизни".

Ситуация в лагере в целом спокойная, группы беженцев с детьми периодически подходят к забору и пытаются заговорить с польскими силовиками, просят пропустить через границу. -0-