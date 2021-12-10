Беженец в ТЛЦ: хочу исполнить мечту и выучиться на доктора

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Хочу попасть в Европу и выучиться на доктора. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Ирака.

Сегодня для беженцев на границе идет 33-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения транспортно-логистического центра "Брузги". Немало среди них детей и подростков.

"Я закончил 10 классов. Хочу дальше продолжать образование. Мечта - выучиться на доктора. В Ираке я этого сделать не смог бы", - сказал 16-летний беженец. Он в ТЛЦ вместе с родителями, братьями и сестрами. Семья большая - шесть человек.

Парень рассказал, что они вынуждены были отправиться в путь. "У отца когда-то был магазинчик. Сейчас нет возможности вести бизнес, нет работы, жить там стало небезопасно", - отметил подросток. Он надеется, что ситуация разрешится благополучно для его семьи.

"В Ирак мы не вернемся. Хорошо, что Беларусь нас поддержала. Обеспечены едой, есть крыша над головой. Наверное, в такой холод в лесу мы бы не выжили", - резюмировал молодой человек.-0-