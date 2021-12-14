Беженец в ТЛЦ: хочу лучшего будущего для своих детей

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Я хочу лучшего будущего для своих детей, на родине нас ждут одни проблемы. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА один из беженцев в ТЛЦ.

"У меня четверо детей. Забота об их будущем и заставила тронуться в путь. Дороги назад нет. В Ираке нас ждут только проблемы, в лучшем случае. Там не делается ничего, чтобы помочь людям найти работу, обеспечить их безопасность", - сказал беженец.

Мужчина интересуется последними новостями и не теряет надежды попасть в Европу. Признается, что ожидание дается и ему, и семье морально тяжело. "Да, нас обеспечивают едой, водой, но это совсем не те условия, в которых любой отец хотел бы видеть своих детей. Я хочу, чтобы они достойно жили, учились, развивались", - подчеркивает мужчина. -0-