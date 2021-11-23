Беженец в ТЛЦ: хочу попасть в Германию и продолжить учиться на доктора

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Хочу попасть в Германию, чтобы продолжить учиться на доктора и работать по специальности. Об этом в разговоре с корреспондентом БЕЛТА рассказал один из беженцев, находящихся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с белорусско-польской границей.

Сейчас в ТЛЦ находится около 1,8 тыс. человек. Немало среди них женщин и детей. "И у большинства, поверьте, одни и те же желания. Мы ждем, что границы откроются и мы попадем в Европу. Я намерен попасть в Германию", - рассказал один из беженцев. Он идет в Европу вместе с друзьями и двумя братьями.

"Я студент-медик. Хочу продолжить обучение в Германии, хочу работать", - говорит он. По словам молодого человека, у него есть родственники в Европе. Один из старших братьев уже работает врачом в Германии.

"На родину возвращаться не хочу. В Курдистане очень плохо, причем независимо от того, ребенок ты, студент или пенсионер. Нет работы, нет денег", - рассказал беженец.

Мужчина отметил, что сейчас беженцы обеспечены всем необходимым. "Каждый день есть еда, вода, крыша над головой, неплохие условия. Но мы все же ждем, что попадем в Германию", - резюмировал он.-0-