Беженец в ТЛЦ: я хочу продолжить образование и достойно жить

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Цель многих молодых беженцев - получение образования и востребованной профессии в Европе. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА беженец из Ирака по имени Волан.

Сегодня идет 37-й день для беженцев на границе в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Немало среди беженцев детей и молодежи. Один из них 18-летний Волан.

"Я покинул Ирак с одной целью - получить образование. Хорошая профессия позволит достойно жить, я уверен в этом. Хочу работать. Поэтому и направляюсь в Германию", - рассказал молодой человек.

"На родине продолжаются войны, террористы убивают людей, нет безопасности. А самое обидное, что я так и не смог получить нормальное образование, стать студентом", - поделился парень. Он все еще надеется, что европейские власти услышат беженцев, поймут их проблемы.

К слову, сегодня специалисты, в том числе опытные педагоги-психологи из Гродно, обученные оказывать помощь детям в кризисной ситуации, а также представители ЮНИСЕФ изучают потребности детей в получении образовательных услуг.-0-