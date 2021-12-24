Беженец в ТЛЦ: я все еще верю в чудо и надеюсь, что нас услышат на Западе

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мы продолжаем верить в то, что нас услышат на Западе, что наша ситуация наконец-то разрешится. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал 14-летний беженец Аман из Ирака.

Для беженцев на границе идет 47-й день. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" у белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 600 человек, среди которых много женщин и детей.

"У меня большая семья - четверо братьев и две сестры, мама и папа. Мы вынуждены были покинуть родной дом. Там не было будущего для нас. Мы надеемся, что ситуация разрешится, что на Западе нас услышат. Мы знаем, что в Европе Рождество и Новый год - время чудес. Может, и для нас произойдет чудо?" - сказал подросток. Сегодня он нарисовал и разместил рядом со своим спальным местом в ТЛЦ плакат с обращением о помощи к Папе Римскому и всем церквям Европы.

"Мы хотим одного - нормальной, спокойной жизни. Из-за всех этих событий я много пропустил, но очень хочу учиться в школе, потом получить востребованную профессию, зарабатывать и помогать родителям и братьям с сестрами", - отметил Аман. Он поблагодарил белорусскую сторону за заботу. Отметил, что беженцы обеспечены всем необходимым. Сегодня он также планирует сходить на занятия в мобильный образовательный центр, который начал работать рядом с ТЛЦ.-0-