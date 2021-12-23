Беженец в ТЛЦ: мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Люди в ТЛЦ верят, что ситуация с ними разрешится в ближайшее время. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА один из беженцев.

Сегодня идет 46-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. В лагере около 600 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"Все слишком затянулось. Мы очень долго находимся здесь. Мы обсуждаем ситуацию между собой, верим, что все разрешится в ближайшее время", - рассказывает мужчина. Он, как и многие из оказавшихся в ТЛЦ беженцев, пробовал попасть в Германию через Польшу. И надежды на благоприятный исход пока не потерял.

"Сейчас мы благодаря Беларуси обеспечены всем необходимым. Знаете, чего нам остро не хватает? Правдивой информации со стороны Запада", - говорит беженец. Мужчина отмечает, что каждый день в лагере обсуждают новую информацию из ЕС, но чаще всего новости оказываются либо слухами, либо фейками.-0-

Фото Леонида Щеглова