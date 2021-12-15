Беженец в ТЛЦ: мы просто хотим нормальной жизни

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы идут в Европу в поисках нормальной и спокойной жизни. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец Дана из Ирака.

Сегодня идет 38-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы.

"Мы не желаем возвращаться. Почему? У меня, например, ничего не осталось на родине. Да и в целом там война фактически не заканчивалась, убивают людей, на улицах небезопасно. А работы и денег нет. Мне 31 год, но я не оставляю надежды, что буду нормально работать и достойно жить. Поэтому мы и хотим попасть в Германию", - сказал мужчина.

Он добавил, что белорусская сторона обеспечивает беженцев всем необходимым. Но находиться в ожидании решения вопроса многим из них непросто.-0-