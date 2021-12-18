Беженец в ТЛЦ: на родине я был учителем, такие специалисты там сейчас не нужны

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие из беженцев вынуждены были покинуть родные места, потому что не могли найти работу. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился беженец по имени Горан.

Сегодня идет 41-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из них женщины и дети.

"Домой я возвращаться не хочу. Там много проблем. Нет нормальной работы, зато хватает опасностей. Я школьный учитель, с радостью работал с детьми, но школы закрыты, такие специалисты, как я, не востребованы", - рассказывает молодой человек.

"Я, как и большинство людей здесь, хочу попасть в Европу, чтобы начать достойно жить. Если все получится, найду работу, возможно, продолжу получать образование. Мне 25 лет, еще все впереди", - говорит беженец.-0-

Фото Леонида Щеглова