Беженец в ТЛЦ: на родине полно нефти, но все богатства достаются Западу, а не людям

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Родная страна богата полезными ископаемыми, но люди вынуждены искать лучшей жизни, потому что все богатства достаются Западу. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Иракского Курдинастана, находящийся сейчас в ТЛЦ у границы.

Сегодня идет 64-й день для беженцев на границе. Они продолжают находиться в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 500 человек, среди них женщины и дети.

"Мы надеемся, что на Западе обратят внимание на нашу ситуацию. Нам некуда возвращаться. Мой дом разрушен войной. В стране нет закона, нет безопасности, человек с оружием в руках ставит себя выше других. Нет работы, нет денег. При этом наша страна богата полезными ископаемыми, нефтью, мы все могли бы жить хорошо на родине. Но простым людям от этого ничего не достается", - рассказал беженец.

"К нам пришли солдаты из Америки, других стран Запада. Они забрали нашу нефть, наше золото. Я видел фотографии грузовиков, набитых золотом и другими богатствами, на которых позировали американские солдаты. Прошло время, жить лучше мы не стали, жизнь только ухудшилась. Мы имеем богатства в земле, но не владеем ими. Все у нас забирают. Мы, конечно, следим за новостями, знаем, что происходит в Казахстане. Там может произойти то же самое, что случилось с нами. Западу надо решить свои вопросы, а судьбы простых людей ничего не значат. И мы с детьми остаемся заложниками большой политики", - добавил мужчина.

Беженец отметил, что на границе Беларуси и Польши эти люди оказались не по своей воле, а в поисках лучшей жизни. "Мы идем в Германию, которая обещала нас принять. Понятно, что пути домой для многих из нас нет. Но и в лес, штурмовать границу, мы не пойдем. Мы хотим мирного разрешения ситуации. Мы спокойные, семейные люди, которые просто хотят лучшего для детей", - подчеркнул беженец. Он в ТЛЦ вместе с женой и детьми. Мужчина добавил, что благодаря белорусской стороне они не испытывают ни в чем нужды. При этом семья надеется, что и так уже затянувшаяся ситуация скоро разрешится.-0-

Фото Леонида Щеглова