Беженец в ТЛЦ: надеюсь найти нормальную работу и спокойно жить

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы направляются в Евросоюз в поисках нормальной работы и спокойной жизни. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился беженец из Ирака по имени Сонар.

Беженцы находятся сейчас в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"Здесь остались те, кто не намерен возвращаться на родину. У многих просто нет обратного пути. Мы хотим найти нормальную работу, обрести спокойную жизнь", - рассказывает мужчина.

"У меня было свое кафе. Но из-за решений правительства, пандемии, войн я лишился бизнеса, я не мог найти работу. Ради этого я и направляюсь в Германию", - рассказывает Сонар. По его словам, беженцы пристально следят за новостями вокруг их ситуации и продолжают надеяться на благополучное ее разрешение.-0-

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