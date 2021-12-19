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19 декабря 2021, 12:35

Беженец в ТЛЦ: надеюсь найти нормальную работу и спокойно жить

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
Беженец в ТЛЦ: на родине я был учителем, такие специалисты там сейчас не нужны
Беженец в ТЛЦ: возможно, слова польского солдата заставят Европу иначе взглянуть на нашу проблему

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы направляются в Евросоюз в поисках нормальной работы и спокойной жизни. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился беженец из Ирака по имени Сонар.

Беженцы находятся сейчас в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"Здесь остались те, кто не намерен возвращаться на родину. У многих просто нет обратного пути. Мы хотим найти нормальную работу, обрести спокойную жизнь", - рассказывает мужчина.

"У меня было свое кафе. Но из-за решений правительства, пандемии, войн я лишился бизнеса, я не мог найти работу. Ради этого я и направляюсь в Германию", - рассказывает Сонар. По его словам, беженцы пристально следят за новостями вокруг их ситуации и продолжают надеяться на благополучное ее разрешение.-0-

Беженцы в ТЛЦ: мы хотим лучшей жизни для наших детей

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беженцы Беларусь граница Польша
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