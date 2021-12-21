Беженец в ТЛЦ: некоторые не хотят домой из-за опасений за свою жизнь, а другим просто некуда вернуться

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Некоторые из беженцев в ТЛЦ не хотят возвращаться домой из-за опасений за свою жизнь, а другим просто некуда вернуться. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев.

Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Около 40% из них - это женщины и дети.

"Здесь остались те, кому просто нет пути назад. Кто-то не хочет возвращаться из-за опасений за свою жизнь. А кому-то, как мне, например, просто некуда вернуться. Мой родной дом разрушен войной. В родном городе нет работы, нет больниц, закрыты школы. А я хотел бы получить образование, работать, поэтому и надеюсь попасть в Германию", - рассказывает молодой человек.

Беженец интересуется у журналистов последними новостями. Для всех находящихся здесь людей любая информация, хоть как-то намекающая на улучшение ситуации, на открытие гуманитарного коридора, остается главным источником надежды, резюмирует он.-0-