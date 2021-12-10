Беженец в ТЛЦ: пришлось покинуть родную страну, чтобы найти работу и достойную жизнь

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы вынуждены искать лучшей жизни, потому что на родине проблемам людей не уделяли внимание. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец Мердад из Ирана.

Сегодня для беженцев на границе идет 33-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги". Пока еще люди не теряют надежды на положительное разрешение ситуации.

"Я уже пожилой человек. Надеюсь попасть в Германию. Там у меня родня. Я был моряком, видел, наверное, полмира, а сейчас вынужден был тронуться в такое путешествие", - рассказал Мердад.

По его словам, покинуть родной город Шираз на юге Ирана его вынудила непростая ситуация. "Правительство думает о чем угодно, но не о проблемах людей. Нет возможности вести бизнес, зарабатывать деньги, нет нормальной работы, мне нечем обеспечивать четверых детей. Кстати, ваша страна, как я успел заметить, совсем другая. И ваш лидер выделяется на фоне руководителей соседних стран. Мы очень благодарны Беларуси за помощь", - добавил мужчина.-0-