Беженец в ТЛЦ: пусть ЕС скажет прямо - мы вас не примем, или откроет границу

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе дочери 29-летнего беженца Мохаммада из Курдского автономного региона исполнился годик. Об этом он рассказал корреспонденту БЕЛТА в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре.

"Многие, в том числе журналисты, спрашивают, почему мы хотим в Германию. Мы хотим нормальной, человеческой жизни, чтобы наши дети могли получить хорошее образование, качественную медицинскую помощь. Чтобы у них была лучшая жизнь, которой не было у нас", - сказал мужчина.

По его словам, сейчас на территории Польши находится пять его родственников. "Насколько нам известно, их держат в каком-то закрытом лагере, как арестантов. Сразу нас было 11 человек из нашей семьи. Сейчас в центре осталось шестеро, в том числе моя дочь. Ей на днях исполнился годик, - рассказал Мохаммад. - Когда-то у всех нас были разные мечты, а теперь одна - оказаться в Германии. Пусть Евросоюз даст нам ответ: вы отбросы, мы вас не пустим. Или открывает границу. Сколько можно так издеваться над людьми. Назад мы не вернемся, там нет жизни".-0-