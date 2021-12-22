Беженец в ТЛЦ: среди нас много детей и беременных женщин, им забота нужна в первую очередь

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Среди беженцев много детей и беременных женщин, в такую погоду и в такой ситуации им забота нужна в первую очередь. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сказал один из иракских беженцев.

Сегодня идет 45-й день для беженцев на белорусско-польской границе. В транспортно-логистическом центре находятся около 600 человек, из них 40% - женщины и дети.

"Погода очень холодная для нас. А среди беженцев много детей, женщин, в том числе беременных. Для них вся та поддержка, что оказывается сейчас нам от белорусской стороны, важнее всего. Мы обеспечены и едой, и теплой одеждой. Важно, что принимаются и другие решения, например, для детей откроют школу. Мы это ценим", - говорит мужчина. Он отец двоих детей, правда, они не школьники по возрасту.

Для детей беженцев Гродненским облисполкомом совместно с ЮНИСЕФ рядом с ТЛЦ готовится к открытию мобильный образовательный центр. Планируется, что работать он начнет с 24 декабря. Образовательный процесс будет состоять из нескольких компонентов. Это психологическая поддержка и разгрузка детей, игровая деятельность, видеоуроки на родном языке и по программе иракских школ.

Также сегодня в ТЛЦ специалисты ЮНИСЕФ совместно с белорусскими медиками работают с женщинами-беженками, в центре внимания - беременные.-0-