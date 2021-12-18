Беженец в ТЛЦ: возможно, слова польского солдата заставят Европу иначе взглянуть на нашу проблему

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Слова польского солдата, возможно, заставят европейцев по-другому взглянуть на ситуацию с беженцами. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился один из беженцев.

Сегодня идет 41-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Все они отказываются возвращаться домой и не теряют надежды попасть в Германию или другие страны ЕС. Внимательно следят люди и за новостями.

"Да, мы читаем все, что касается нас и нашей ситуации. Видели и новость о польском солдате, попросившем убежища в Беларуси. Читали, что он рассказывал про жестокое обращение с беженцами. Возможно, все это заставит Европу взглянуть на ситуацию под другим углом. Надеемся, что ситуация с нами разрешится благополучно", - отметил беженец.-0-

Фото Леонида Щеглова