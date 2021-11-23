Беженец в ТЛЦ: ждем открытия границы, домой не вернемся

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мы ждем открытия границы, домой не вернемся. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал один из беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе.

Сегодня начался 16-й день беженцев на границе. Утро многих из них удивило легким морозом и метелью.

"Снег и мороз - не нормальная для нас погода. Хорошо, что женщины и дети под крышей, в тепле, накормлены. Ждем открытия границы, домой не вернемся. В Курдистане нас ничего хорошего не ждет", - сказал он. Мужчина отметил, что будет ждать положительного решения вопроса сколько потребуется. От этого зависит его будущее. Мужчина надеется попасть в Германию. На родине, рассказал он, нет работы, нет возможности зарабатывать и реализовывать себя.

Сегодня, по предварительной информации, беженцам на территории ТЛЦ установят полевую баню. Люди просили об этом.

Сейчас идет выдача завтрака. Наряду с традиционным чаем от военных беженцам выдают продуктовые наборы. Также традиционно по утрам организована раздача предметов гигиены. Сегодня их дополняют шампунем и мылом для бани.-0-

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