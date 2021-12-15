Беженка из ТЛЦ: спасибо Беларуси за заботу о детях, у вас хорошая страна

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы благодарны белорусской стороне за помощь и заботу, прежде всего о детях. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала беженка из Ирака по имени Ават.

Сегодня идет 38-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. В пункте размещения беженцев в ТЛЦ у границы остаются более 800 человек. 200 из них - дети.

"Я здесь с мужем и двумя детьми. Сейчас холодная погода. Кто знает, что было бы с нами в лесу? А так, спасибо Беларуси за заботу, прежде всего о детях. Есть еда, выдают теплые вещи. Сегодня для малышей устроили новогодний праздник, выдали подарки", - рассказывает Ават.

Она подчеркивает, семья еще не потеряла надежду попасть в Европу. Туда они отправились за лучшей жизнью. На родине, по словам женщины, сложно найти работу, сложно обеспечить детей, дать им образование. "Мне нравится и Беларусь. Очень хорошая, добрая и спокойная страна. Я, может быть, осталась бы здесь жить и работать. Интересно, насколько это реально?" - интересуется женщина.-0-