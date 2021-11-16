Беженка: многие сегодня попали под водомет и слезоточивый газ, это ужасно

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановку на белорусско-польской границе сейчас можно назвать спокойной, передает корреспондент БЕЛТА.

В пункте пропуска количество людей уменьшилось примерно вдвое. Некоторые остаются близ шлагбаума в палатках. Немного в стороне люди сгруппировались и жгут костры. В прежнем лагере беженцы набирают воду, другие разбирают дрова, доставленные белорусской стороной. Движение групп людей в сторону лагеря не прекращается.

Беженка из Ирака рассказала, что пережила сегодня: "У меня двое детей. Я хочу попасть в Германию, так как на родине небезопасно. Здесь мы находимся 6 дней. Очень устали. Многие сегодня попали под водомет и слезоточивый газ. Это ужасно. Нас пугает неизвестность. Мы не хотим именно в Польшу, наша цель - Германия".

Как ранее сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогракомитета Антон Бычковский, к полудню 16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась. "Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать, - отметил он. - Фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты".

Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. "Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента", - рассказал Антон Бычковский.

В Минздраве в свою очередь сообщили, что белорусские медики оказывали помощь пострадавшим от слезоточивого газа и водометов беженцам и журналистам. На помощь дежурной бригаде скорой помощи выезжало усиление. -0-