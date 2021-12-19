Беженка в ТЛЦ: тяжелее всего ожидание дается детям

19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Тяжелее всего неопределенную ситуацию на границе переносят дети, из-за холодной погоды они часто болеют. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА одна из беженок.

В транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы сейчас находятся около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"Здесь в основном остались семьи с детьми. Нам просто некуда возвращаться. Дома нет, работы нет, школ и больниц тоже нет", - рассказывает беженка из Ирака по имени Чиа. Она в ТЛЦ находится с мужем и четырьмя детьми.

"Мы ждем, надеемся на благополучное разрешение ситуации. Но очень тяжело ожидание дается детям. Они не привыкли к такой погоде, часто болеют", - отмечает беженка. Она подчеркивает, что без помощи белорусской стороны ситуация была бы куда хуже. "Сейчас мы обеспечены питанием, нам выдают теплые вещи, все необходимое для детей, есть медпомощь. Спасибо за это!" - говорит женщина.-0-



