Беженка в ТЛЦ: внук каждый день спрашивает, почему Германия нас не пускает

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Внук каждый день спрашивает, почему Германия нас не пускает. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала беженка в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе.

"Моему внуку 12 лет. Часто спрашивает, почему нас называют беженцами и не пускают в страну, где мы хотим жить. Почему мы оказались в таком положении и что с нами будет дальше, - со слезами на глазах говорит женщина. - Он ведь видит в интернете, как живут дети в Германии. Он тоже мечтает кататься на велосипеде, улыбаться, а главное - знать, что его ждет хорошее будущее".

Также она отметила, что беженцы очень благодарны белорусам за помощь в трудное время. "Спасибо белорусам, они нас поддержали и помогают нам сейчас продержаться. Пусть Евросоюз сжалится над нами и пустит до 19 декабря, когда наш народ отмечает праздник. Это для нас святой праздник, когда все друг друга прощают, ходят в гости и радуются жизни. Мы очень надеемся, что до нашего праздника вопрос разрешится положительно", - сказала беженка.-0-