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01 сентября 2021, 16:34

Беженцам из Афганистана на линии белорусско-польской границы передали гуманитарную помощь

1 сентября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. Беженцам из Афганистана, находящимся на линии белорусско-польской границы, вручили гуманитарную помощь от УВКБ ООН и Красного Креста, передает корреспондент БЕЛТА.

Полмесяца на линии белорусско-польской границы на участке заставы "Русаки" находятся 32 беженца из Афганистана.

"Складывающаяся обстановка создает реальную угрозу для жизни и здоровья группы беженцев, доставленных польскими силовиками к линии границы после задержания в Польше, - отметил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Он подчеркнул, что, несмотря на тот факт, что группа находится на территории Польши, Госпогранкомитет проявил добрую волю и счел необходимым пропустить на пограничную полосу представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского общества Красного Креста.

Представители организаций пообщались с беженцами, а также оставили на линии границы предметы первой необходимости.

"Этот контакт очень важен. Важно предоставить этим людям и все необходимое, ведь они живут в очень плохих условиях, а погода продолжает меняться", - отметил представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо.

"Белорусский Красный Крест традиционно оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и мигрантам. Сегодня мы прибыли на границу с гуманитарной миссией. Привезли в помощь людям самые необходимые вещи - теплую одежду и одеяла, дождевики, элементарные средства гигиены. Также в наборы вошли питьевая вода, тушенка, рыбные консервы, печенье", - отметила председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталия Толкачева. Она подчеркнула, что нынешняя акция первая, но Красный Крест готов при необходимости оказывать помощь и далее.

Беженцы поблагодарили за оказанную им помощь. Один из мужчин, представившийся Мухаммедом, рассказал, что группа оказалась в очень непростых условиях. Лагерь находится в топкой низине, после дождей вокруг грязь, в палатки, по словам беженцев, попадает вода. "Мы буквально умираем каждый день. Нет еды, нет чистой воды, очень холодно. Я призываю все правительства мира услышать нас и помочь. Каждую ночь мы плачем", - рассказал он. Он подчеркнул, что поддержку с сопредельной стороны беженцы не получают. Они написали прошение о предоставлении убежища в Польше, но ответа на него пока так и не получили. Насколько это может затянуться, беженцы не знают.

Как сообщалось, напротив участка пограничной заставы "Русаки" 18 августа польские правоохранители доставили группу беженцев. Была также предпринята попытка насильственно вытеснить их на территорию Беларуси. Беженцы - 32 гражданина Афганистана, 5 из которых женщины - открыто заявили представителям польской власти о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказались пересекать границу Беларуси. В знак протеста они организовали стихийный лагерь на территории Польши. С ее стороны, подчеркнул Антон Бычковский, имеются хорошие подъездные пути. Польская сторона, считают в Госпогранкомитете, должна принять для разрешения ситуации все необходимые меры, допустить к беженцам международные правоохранительные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища.-0-

Фото Леонида Щеглова

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