Беженцы: Беларусь открыла теплые объятия для нас, нам бы хотелось, чтобы и Европа поступила так же

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь открыла теплые объятия для нас, нам бы хотелось, чтобы и Европа поступила так же. Об этом сказали беженцы во время общения с Президентом Беларуси Александром Лукашенко возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
Беженцы поблагодарили главу государства за созданные бытовые условия в лагере, который последнюю неделю временно расположился в транспортно-логистическом центре.
"Мы бы хотели уйти из этого лагеря в Европу. Открыть эти лагеря там. Мы просто стремимся вперед, ищем свою мечту. Мы идем туда не просто так, мы идем туда работать", - сказал один из мигрантов.-0-