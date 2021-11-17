Как беженцы встретили новость об очередном разговоре Лукашенко с Меркель. Видеофакт

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отличие от логистического центра, где размещены около тысячи беженцев, атмосфера в лагере близ КПП не такая позитивная, но спокойная. Здесь еще остаются сотни людей, передает корреспондент БЕЛТА.

В основном жгут костры и отдыхают в палатках. Дети проводят время за импровизированными играми.

"Пока погода позволяет, будем здесь, пока не решится вопрос, - рассказал беженец-курд из Ирака Мехмед. - Мы все так же надеемся на польскую сторону. Ждем, чтобы нас пустили транзитом в Германию. Многие начинают болеть, ситуация не столь хорошая. Но мы здесь уже много дней и после пережитого отступать не хотим. Мы хотим в ЕС за стабильной и спокойной жизнью".

В один момент беженцы неожиданно возликовали и бурно стали радоваться. Оказалось, так они встретили новость о переговорах Лукашенко и Меркель.

"Надеемся, что скоро наш вопрос разрешится", - сказал один из них.-0-