Беженцы проходят регистрацию на спецрейс в Ирак в Национальном аэропорту Минск

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иракские беженцы, которые готовы вылететь на родину из Беларуси, проходят регистрацию на спецрейс в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Авиарейс состоится по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. Ранее иракские власти сообщили сообщили, что на него зарегистрировались 430 человек.

Как ожидается, самолет авиакомпании Iraqi Airways приземлится в 12.45. Предположительно, в Ирак он вылетит в 13.45.

Как рассказал один из беженцев, он пытался перейти через белорусско-польскую границу семь раз, но не смог. Его задержала полиция Польши и развернула в сторону Беларуси. По словам мужчины, на границе было очень холодно, и сейчас у него нет выхода, чтобы попасть в Европу, поэтому принял решение вернуться на родину.

Еще один гражданин Ирака также хотел попасть в Германию, но оказался заблокирован на границе. "Жить на границе было очень холодно, там очень плохо. Польша не соблюдает человеческие права. Разве я террорист? Нет, я такой же человек, как и вы, я работал журналистом иракского телеканала", - рассказал он. -0-