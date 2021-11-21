Беженцы рассказали представителям ВОЗ о действиях польских силовиков: газ против детей

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы рассказали представителям ВОЗ, прибывшим во временный пункт размещения в транспортно-логистическом центре на границе, о преступных действиях польских силовиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Для общения с миссией ВОЗ собралось значительное количество беженцев. Они сообщили, что надеются на помощь в открытии гуманитарного коридора в ЕС.

Также беженцы пожаловались на польских силовиков. "Они использовали газ против нас и наших детей. Было много пострадавших, практически никто не мог заснуть в ночь после произошедшего, дети плакали. Расскажите об этом всему миру", - обратился один из мужчин к директору по противодействию чрезвычайным ситуациям в регионе Европейского регионального бюро ВОЗ, руководителю миссии Джеральду Рокеншаубу.

Еще один беженец в ТЛЦ рассказал представителю ВОЗ, что хочет попасть в Европу, чтобы там работать. Также он познакомил его со своим ребенком. -0-,

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