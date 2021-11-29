Беженцы соблюдают меры пожарной безопасности: внутри ТЛЦ не курят и не используют открытый огонь

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы соблюдают меры пожарной безопасности: внутри ТЛЦ они не курят и не используют открытый огонь. Об этом журналистам сообщил начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 22-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

"Подразделения МЧС обеспечивают пожарную безопасность. Постоянно патрулируется место размещения беженцев. Здание обеспечено автоматическими системами оповещения о пожаре и пожаротушения. Есть достаточное количество средств тушения. В исправном состоянии находится внутренний пожарный водопровод. Наши сотрудники находятся в постоянной готовности открыть дополнительные выходы", - рассказал Дмитрий Лакиза. Также для профилактики на постоянной основе транслируются информационные сообщения на нескольких языках.

"За последние трое суток нами не зафиксировано попыток курения и использования открытого огня внутри центра. Люди понимают, что это недопустимо, и настроены на соблюдение мер безопасности", - сказал Дмитрий Лакиза. С беженцами отработана и система поддержания порядка внутри ТЛЦ.-0-