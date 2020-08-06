Безлимитный мобильный интернет и Wi-Fi-роутер со скидкой - акция от оператора для абонентов "Бизнес Коннект"

В МТС стартовала акция "Резервный канал" для корпоративных клиентов в рамках линейки услуг фиксированного интернета "Бизнес Коннект". Теперь абонентам доступен безлимитный мобильный интернет и оборудование на выгодных условиях.

Предложение доступно как новым, так и действующим пользователям услуг "Бизнес Коннект". В рамках акции абоненты могут подключить до 16 SIM-карт с услугой "Корпоративный безлимитный интернет". Стоимость услуги со скидкой составит 20 рублей вместо 46,30 рубля в месяц. Скидка будет действовать, пока клиент пользуется услугами фиксированного интернета "Бизнес Коннект".

Услуга Скорость передачи данных (UL/DL) в рамках услуги "Бизнес Коннект", Мбит/с

Количество SIM-карт с услугой "Корпоративный безлимитный интернет" в рамках акции

Бизнес Коннект 1 8 1 Бизнес Коннект 2

15 1 Бизнес Коннект 3

30 1 Бизнес Коннект 4

60 2 Бизнес Коннект 5

120 2 Бизнес Коннект 6

250 4 Бизнес Коннект 7

500 8 Бизнес Коннект 8

1024 16

Также по условиям акции абоненты "Бизнес Коннект" могут выгодно приобрести Wi-Fi-роутер Huawei B315s-22 с поддержкой 3G/4G/Ethernet - за 25 рублей вместо 362,38 рубля. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение на 18 месяцев о пользовании услугами линейки "Бизнес Коннект".

Присоединиться к акции "Резервный канал" можно по 31 декабря 2020 г.

Подробнее об услугах "Бизнес Коннект" можно узнать здесь.