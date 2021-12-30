Безопасное падение: ортопед рассказал, как уменьшить тяжесть травмирования

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенка следует научить при падении группироваться, заявил журналистам врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения для детей РНПЦ травматологии и ортопедии Юрий Лихачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многих травм не случилось бы, если бы дети просто умели падать. Поэтому очень важно учить ребенка группироваться при падении. С точки зрения ортопеда самое безопасное падение - на бок. Мы часто встречаемся с тем, что ребенок неосознанно падает на вытянутую руку, это вызывает ряд типичных переломов верхних конечностей. Если ребенок постарается немного сгруппироваться, присесть, упасть на бок, возможно, травмы удастся избежать", - отметил Юрий Лихачевский.

Как отдельную проблему медик выделил тюбинговую травму. При этом у детей очень часто травмируется позвоночник, причем повреждения могут быть достаточно тяжелые. Ломаются руки и ноги. Юрий Лихачевский подчеркнул: использование тюбинга допустимо только в тех местах, где нет препятствий, а лучше в местах, где для этого специально организованы площадки, и обязательно под контролем взрослых. Нельзя разрешать ребенку кататься с очень высоких горок.

В прошлом году зимой в стране за медицинской помощью к травматологам обратились около 22 тыс. взрослых и чуть менее 4 тыс. детей. Из них около 2,5 тыс. взрослых и 244 ребенка были госпитализированы. В этом году на 5 декабря помощь из-за травм потребовалась 1041 взрослому и 251 ребенку, госпитализировано 164 взрослых и 21 ребенок.-0-