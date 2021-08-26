Безопасность детей начинается с доверия в семье - комментарий

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

В некотором смысле такой проект родился из того, что Людмила не хотела, чтобы ее дети наступали на те же грабли, что и она сама."Я ведь была отличницей. Теперь понимаю, сколько времени потратила на предметы, которые терпеть не могла. А могла бы развивать свои реальные способности. Но я на них забивала, потому что с легкостью решала такие задачи, а вместо этого тратила три часа, условно, на хрящики в биологии. Это неправильно. Хорошие оценки не залог успешности в жизни. Я не пошла по своему пути сразу, потому что учила все подряд и в итоге не могла понять, куда пойти дальше. А надо, чтобы в школе ребенок познал, где его суперсила, и развивался по своему направлению", - уверена основатель проекта Safekids.Так и получилось, что после школы она выбрала не педагогический университет, а экономический. Проработала несколько лет в банке, доросла до менеджера отдела. Но после рождения двоих детей, декретных отпусков пришло осознание, что надо что-то менять. Между тем дети подрастали - и хотелось быть для них не только родителем, но и другом, направлять, но не заставлять, не давить, быть интересным учителем, воспитателем. И "спящий" в Людмиле педагог очнулся и расправил плечи.Дальше были поиски информации, изучение опыта международной школы "Стоп угроза" - и родился свой проект. Перед этим девушка прошла дистанционно переподготовку в России, училась на тренера по безопасности в организации "Стоп угроза", изучала дополнительный материал, пытаясь адаптировать его под свою программу.Школа безопасности для детей начала работать полтора года назад, но COVID-19 помешал развиться, как хотелось бы. Активная работа началась с сентября 2020 года - Людмила Лосицкая приходила по заявкам и в школы, и в другие детские коллективы государственных и частных учреждений, проводила занятия с компаниями из нескольких семей, с родителями из числа работников различных организаций."Бывает, конечно, слышишь от некоторых взрослых вопрос "А зачем это надо? Мы же выжили - и все нормально". Но это то, что называется "ошибка выжившего", когда ты на все смотришь со своей колокольни. А сколько в наше время было травмированных детей, просто многие темы были табуированы, не принято было говорить о некоторых вещах. Сейчас, к счастью, родители стали больше с детьми разговаривать. Надеюсь, новое поколение детей вырастет более подготовленным. Это подход, когда ребенок обходится без серьезных происшествий в детстве не потому, что ему повезло, а потому, что он был ко многому готов", - отмечает Людмила Лосицкая.Ее занятия не заменяют школу, но прекрасно дополняют. Потому что педагоги бывают разные (а школьные психологи, которых и так немного, больше нацелены на анализ психоэмоциональной обстановки в классе). Некоторые учителя улавливают новинки и внедряют в свою работу современные тенденции. Но многие полагаются на старые методики и не учитывают, что дети уже другие. "Дети не сидят и не слушают долго. Их нужно заинтересовать, вовлечь в игру, постоянно менять акцент или активность. И это касается не только малышей. У подростков сегодня клиповое мышление, нужно постоянно менять тему, очень коротко обсуждать каждый вопрос, т.к. уровень концентрации внимания короткий", - аргументирует автор проекта. И добавляет - дальше очень важно участие родителей, их постоянная работа с ребенком. После каждого занятия она раздает очень краткие памятки с четкими советами, без воды. Осознанные родители стараются находить время, чтобы повторять с ребенком материал.Еще глубже понять необходимость такого подхода, а также освоить работу в режиме онлайн Людмиле помогли во время трека обучения на конкурсе SocialWeekend в этом году. Ее проект прошел в финал, а сама она попала в сообщество инициативных и нацеленных на взаимопомощь и полезные для общества дела людей, профессионалов. "Там был очень насыщенный трек обучения. Я думала, что уже все знаю, потому что работаю по своему проекту, провожу занятия, как мне казалось, успешно. И не сразу смогла понять, что нужно поменять. При этом основная фишка занятий осталась - они интерактивные, строятся на постоянной коммуникации с ребенком. И поэтому ему интересно, он слушает и запоминает", - говорит собеседница. Она продолжает искать варианты удаленного формата.Сейчас весь проект Safekids - это Людмила, которая проводит тренинги и занятия, и ее помощница, которая отвечает за продвижение, ведение соцсетей. В Школе детской безопасности предлагается 12 программ - для дошкольников, младшего школьного возраста и подростков."Для дошколят есть два тренинга. Это не самое востребованное семейное занятие "Что делать, если потерялся". На нем собираются несколько семей и формируются своего рода правила: как действовать, если малыш, гуляя где-то с родителями или другими старшими членами семьи, потерялся и у него нет телефона, чтобы связаться с ними. А второе - самый популярный тренинг "Я и чужой взрослый" для дошкольного и младшего школьного возраста. Я его, наверное, уже раз сто проводила. На него активно записываются. И правильно - это база безопасного поведения, особенно когда ребенок начинает ходить в школу, появляется чуть больше самостоятельности", - отмечает Людмила Лосицкая.Она объясняет: частая ошибка родителей в том, что они вводят много запретов, но не дают ответов, алгоритмов правильных действий. Ребенок в итоге не знает, что нужно делать, начинает бояться.Например, многие родители так наставляют своего ребенка: "Не разговаривай с незнакомыми, никуда с ними не ходи". А рассказывали ли они ему, что нужно делать в такой ситуации, дали какой-то план действий, если, например, подошел незнакомец с какой-то просьбой? Нет. "Это ведь то же самое, что сказать ребенку, что 2 плюс 2 не равно 5. А сколько будет 2 плюс 2, он так и не узнал", - говорит специалист.Также на тренинге Людмила разговаривает про опасные и безопасные места, про то, что делать, когда незнакомец просто подошел и когда кто-то схватил и куда-то ведет. Как вести себя в подъезде. Кстати, женщина отмечает, что дети воспринимают свой подъезд уже как дом, то есть безопасное место, хотя в сводках нередко появляются случаи, когда закон в отношении детей нарушается именно в подъезде. Оговаривается и эффект толпы или то, что называется "за компанию". Даже зная и обычно следуя правильному алгоритму действий, ребенок в ситуации, когда кто-то в его компании соглашается пойти с незнакомцем, тоже, скорее всего, последует за ним.Не менее актуальна и тема отношений со знакомыми людьми, ведь, как показало исследование ЮНИСЕФ, жертвы буллинга, издевательств, насилия чаще страдают от тех, кого знают. Частично такие ситуации Людмила затрагивает на тренинге "Что делать, если обижают". "Когда дети идут в школу, у них начинаются конфликты, это неизбежно. Поэтому надо знать, как правильно себя вести. Причем тренинг полезный с точки зрения не только жертвы, но и агрессора. Это возможность посмотреть на себя стороны, узнать, как взаимодействовать друг с другом. Что вообще значит "дружить", - поясняет руководитель Школы детской безопасности.Конечно, бывают дети излишне агрессивные, злые, в таких случаях корень проблемы надо искать вместе с психологом и в индивидуальном порядке. "А в целом школьные конфликты, особенно у малышей, чаще происходят от неумения договориться. Проговорить, что им хочется, что не нравится, что обижает. Иногда им проще, условно, заехать рюкзаком по голове", - комментирует собеседница.Где ребенку научиться это все проговаривать? Конечно, у родителей и окружения, глядя на их пример взаимоотношений. Да, родители тоже иногда могут срываться, они ведь люди. Но это не должно быть моделью поведения."Я тоже иногда настолько вымотана, что кричу на детей. Мне не нравится это, но бывает накатывает. Начинаешь эмоционировать. Но потом я прихожу к своим детям и извиняюсь. Рассказываю им, что у мамы есть кувшинчик с силами, который обновляется каждую ночь. В течение дня он расходуется, причем особенно сильно, когда дети не слушаются. Когда силы в кувшине заканчиваются, мама превращается в змеюку. И иногда мои дети подходят ко мне и спрашивают: "Как там в кувшинчике? Еще нормально?" То есть они тоже учатся искать баланс, понимают, когда перебор", - делится личным опытом Людмила.Она не согласна, что дети должны ходить по струнке. Взрослым при воспитании тоже нужен этот баланс: чтобы дети и слушались, но при этом росли любопытными, инициативными, умели добиваться своего."Все из семьи. Если родитель не способен воспринять "нет" от своего ребенка, пытается передавить на свое "да", то сможет ли ребенок говорить "нет" в других ситуациях и другим людям?" - задает риторический вопрос Людмила.То есть научить говорить "нет" тоже важно. А начать надо с объяснения того, что такое личные границы. Что каждый имеет право отказаться, если чего-то не хочет. Если речь об отказе другу, то нужно это сделать так, чтобы он не обиделся. Например: "Нет, извини, я сейчас не могу", "Нет, извини, у меня другие планы, но в другой раз с удовольствием" и другие мягкие варианты отказа.А еще есть хорошее упражнение для детей в возрасте 6-10 лет - собрать энное количество "нет". Нужно завести блокнот и записывать, в каких ситуациях ребенок сказал "нет". Но сразу оговорить, что вопросы безопасности, здоровья в игре не участвуют: в таких вещах родитель более опытен и прав по умолчанию. Ситуации с "нет" могут быть и с мамой, и с друзьями, и прочие. В конце, набрав нужное количество, ребенок получает "плюшку" - что-то, чего он давно хотел. В будущем это поможет ему отказываться, например, в компаниях от того, чего делать не хочется, что противозаконно.И не надо бояться показать ребенку, что родители тоже могут совершать ошибки. Это помогает строить доверительные отношения. Тогда ребенок, ошибившись сам, попав в трудную ситуацию, пойдет к вам за советом, потому что будет знать, что его не накажут, а помогут проблему решить.Проводит Людмила Лосицкая и тренинг "Один дома" о правилах поведения в быту дома. Причем она предостерегает от ошибки приучать к соблюдению этих правил именно на случай, когда ребенок остается один. На самом деле чаще что-то может произойти, когда дома есть взрослые, просто они отвлечены на свои дела и не могут каждую минуту следить за уже подросшим чадом. И не всегда успевают среагировать. Проще предупредить несчастье, в том числе проговаривать какие-то вещи о безопасности с ребенком начиная уже с 5 лет. Понимают они не всегда с первого раза, даже не со второго. Нужно набраться терпения и спокойно продолжать."Тем более что-то ведь может и с мамой или папой случиться. А ребенок привык, что когда родители дома, то ему не о чем беспокоиься. Он должен как минимум знать, как позвонить в экстренную службу спасения и объяснить, что случилось. Для него это не так легко, как нам кажется, и это тоже одна из ошибок взрослых. Нужно все подробно объяснять, даже если нам что-то кажется очевидным. Мы как-то ходили в открывшийся в Минске Центр безопасности МЧС (кстати, он очень крутой) и в том числе посетили блок с телефонами, где отрабатывается сценарий вызова службы спасения. Даже несмотря на то, что дети были в спокойной обстановке, нужно было только описать картинку и назвать адрес вызова, практически каждый ребенок растерялся. Такие вещи надо постоянно повторять, чтобы они усваивались. То есть именно так, с проработкой: звоним и рассказываем, что случилось", - поясняет Людмила.Как бы странно это ни звучало, но атмосфера в классе очень сильно зависит от родителей. Важно, чтобы школа была не только про учебу и воспитание. Дети много времени проводят вместе, они коммуницируют - и нужны интересные мероприятия, которые бы делали эту коммуникацию более запоминающейся, дружной, оставляли приятное воспоминание о новом опыте. Инициировать такие внешкольные мероприятия могут и родители, желательно с самого начала обучения."Когда моя дочка пошла в первый класс, мы, родители, устроили для них около 5 или 6 выездных активностей. Но нам еще очень повезло с учительницей. Прошлой осенью приглашали аниматора к ним на стадион, целый час дети с ним там бесились. И эти позитивные эмоции, которые они испытали вместе, дети помнят до сих пор. Ходили вместе в кино, на елку, на экскурсии, ездили в какие-то пчелиные домики. Не нужно ждать, что школа что-то устроит, у нее и так очень много задач. Если возможностей финансовых у родителей не так много, можно же и самим что-то организовать: помастерить вместе, устроить день знакомства с какой-нибудь профессией и т.д.", - предлагает Людмила. Тогда конфликтные ситуации будут восприниматься проще, за интересным занятием дети будут учиться общаться. И с большим удовольствием будут ходить в школу.Также с младшего школьного возраста специалист советует проговаривать использование ребенком мобильного телефона, интернета. Как и многие родители, Людмила сама установила лимит дочке. Но не в приказном порядке, а сопроводив диалогом. Она спросила у девочки, понимает ли та, зачем нужен лимит. Она ответила, чтобы не портить зрение, осанку. Но почему мама поставила лимит, девочка затруднилась ответить. "Потому что ты сама еще не можешь отказаться? Разве через полчаса ты выключишь сама телефон?" - спросила мама. Дочка задумалась и согласилась.Любой психолог скажет, что главное в этом деле - мотивация. Для каждого ребенка она бывает разной. Самый лучший вариант, потому что самый долговременный, - осознанный выбор в пользу учебы, понимание, что это надо самому ребенку. Такая осознанность приходит в диалоге "Кем ты хочешь быть?" - "Бизнесменом" - "Но бизнесмен должен уметь логически мыслить, красиво говорить, грамотно писать, считать деньги. Значит, нужны знания математики, языков, психологии и другие. Хочешь этому научиться?" Это примерно, но суть такова.И не нужно ставить ребенку планку выше, чем он может достать при условии, что постарается. Не дается ему учеба - не просите 9 и 10 в дневнике, советует Людмила. Важно смотреть не на оценки, а на содержание знаний ученика, на его вклад в занятия.Важно, чтобы ребенок понимал, что это его ответственность. Это касается и домашних заданий. Ведь у нас как: пошел ребенок в школу - вместе с ним учится и родитель. И хорошо еще, если не вместо. Как раз мамам (чаще всего бремя "домашек" ложится на их плечи) и папам в таком случае нужно говорить "нет". Можно проверить, как ребенок справился, помочь исправить.Что касается материальных "плюшек", то здесь есть нюансы. Например, карманные деньги, уверена Людмила, должны быть априори. Это учит ребенка обращаться с финансами: он может их сразу потратить, может копить, инвестировать. "Но за хорошую работу можно дополнительно мотивировать материально. Мы же за хорошую работу получаем премию", - приводит аналогию специалист.Делится она и еще одним интересным советом других специалистов: учиться договариваться с ребенком не на учебу, а на что-то другое. А учеба идет как бы прицепом. Задача родителя - найти то увлечение, ради которого ребенок готов практически на все. И предложить очень ценную для него награду, но взамен делать что-то, что ему не слишком хочется. Например, целый год поддерживать порядок в комнате. И при этом еще в школе не должно быть оценок ниже "шести". Тогда ребенок не почувствует большого давления из-за учебы.Где же найти на все это время - на разговоры о безопасности, упражнения, игру в "нет" - спросите вы. Я тоже спросила у Людмилы. Да, это непросто, когда уйму времени забирает работа, когда нужно побегать по инстанциям по бытовым вопросам, сходить за покупками, накормить, завезти на кружки... Но на самом деле общение - универсальная вещь, которая может дополнять и превращать рутину в игру, праздник и обучение. За покупками вместе - игра в распределение семейного бюджета, уборка - конкурс с поощрением, а по пути на кружки можно обсудить не только правила дорожного движения, но и много других, самых простых, но, как оказывается, очень интересных вещей. Только говорите и слушайте.Екатерина КНЯЗЕВА,БЕЛТА.-0-