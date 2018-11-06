Безопасные роды и укрепление иммунитета ребенка обсудят на конгрессе "МамаPro" в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конгресс "МамаPro" пройдет 24 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

"МамаPro" - первая офлайн- и онлайн-площадка для взаимодействия будущих родителей и тех, кто ими уже стал, с ведущими специалистами в области здравоохранения. Родители могут в формате открытого микрофона задать любые вопросы экспертам в области здравоохранения, социальной защиты, образования.

Предстоящее мероприятие в Минске пройдет в необычном формате: на сцене воссоздадут родильный зал и разыграют сложные ситуации из практики врачей. Кроме того, медики прокомментируют стандартные ошибки молодых родителей.

Будут затронуты актуальные темы планирования и течения беременности, родов и первых дней жизни ребенка. Все лекции пройдут в интерактивном формате. В этом году акцент сделают не на лечении, а на профилактике. В течение дня мамы смогут посетить "Мама-маркет", получить подарки от партнеров проекта.

"Проект "МамаPro" возник не случайно: мы понимали, что мамы и врачи нуждаются в площадке, где они в удобном формате диалога смогут общаться, узнавать мнения. Для нас важно, чтобы коммуникация "врач-пациент" становилась проще и свободнее", - сказала руководитель проекта, врач акушер-гинеколог Диана Мардас. По ее словам, за год, в течение которого проект реализуется, он вышел на новый уровень. Организаторы не только побывали во всех регионах страны, но и сделали несколько подпроектов, каждый из которых приносит ощутимую пользу. Конгресс оказался востребованным как родителями, так и специалистами.

Вход на мероприятие 24 ноября свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться.

Конгресс поддерживают Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.-0-