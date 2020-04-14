БГЭУ и Университет Чжэцзян-Шужень подписали соглашение о сотрудничестве

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный экономический университет и Университет Чжэцзян-Шужень (КНР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГЭУ.

Подписание состоялось во время видеоконференции с участием ректоров двух вузов. Руководители университетов отметили готовность углублять двусторонние отношения. "Ректор Университета Чжэцзян-Шужень Ли Лу выразил слова благодарности Беларуси за поддержку в трудной эпидемиологической ситуации и подчеркнул важность расширения деловых контактов с такими надежными партнерами, как Белорусский государственный экономический университет. В свою очередь ректор БГЭУ Вячеслав Шутилин отметил, что хорошие отношения между белорусскими и китайскими учебными заведениями стали уже прочной традицией", - рассказали в пресс-службе.

Ежегодно студенты Белорусского государственного экономического университета направляются на обучение в Китай в рамках соглашения между министерствами образования Беларуси и КНР. Выпускники БГЭУ направляются на обучение в магистратуры китайских партнеров вуза по программе стипендий китайского правительства. После церемонии подписания соглашения о сотрудничестве была достигнута договоренность о взаимных визитах представителей двух университетов.-0-