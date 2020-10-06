БГИПК и Российский экономический университет будут сотрудничать в сфере образования и науки

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Белорусского государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством Игорь Тавгень и директор Минского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Алексей Елисеев подписали договор о сотрудничестве в сфере образования, науки и инновационного развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
"Документ предусматривает создание и развитие совместных образовательных программ дополнительного образования взрослых и научно-исследовательских проектов. Учебные учреждения будут реализовывать эти программы по системе двудипломного образования", - рассказали в пресс-службе.
Планируется расширение сферы использования дистанционных технологий обучения, консалтинга, семинаров, вебинаров, создание открытых образовательных ресурсов и обмен опытом. По результатам выполнения совместных работ предусматривается публикация научных, учебных и методических материалов.-0-