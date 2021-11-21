БГМУ посвятит предстоящую неделю праздничным мероприятиям к 100-летию вуза

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном медицинском университете предстоящую неделю посвятят праздничным мероприятиям к 100-летию вуза, сообщает БЕЛТА.

К юбилею ведущего медицинского университета страны изготовлен нагрудный знак "100 гадоў Беларускаму дзяржаўнаму медыцынскаму ўніверсітэту". Церемонии вручения состоятся на всех факультетах, а всего в вузе их восемь, и в военно-медицинском институте. Каждый награжденный получит денежную премию.

Открыл череду праздничных мероприятий лечебный факультет, где 19 ноября чествовали более 80 лучших ученых, практиков, врачей и педагогов. Именно с лечебного факультета началась история всего медицинского университета. Сегодня на этом самом большом в вузе факультете работают почти 400 преподавателей, более 70% из них имеют степень кандидата или доктора наук.

По словам ректора БГМУ доктора медицинских наук, профессора Сергея Рубниковича, на всех факультетах с 13 по 17 декабря пройдут конференции, где также будут награждать сотрудников. А 16 декабря состоится итоговый расширенный совет БГМУ с участием высоких гостей из правительства, различных ведомств. Приедут ректоры других медицинских университетов ближнего и дальнего зарубежья.

В целом же в БГМУ начали праздновать 100-летний юбилей еще 1 ноября. По этому случаю была высажена аллея.

Всего работникам вуза во время праздничных мероприятий будет вручено более 1 тыс. наград.-0-