БГМУ стал обладателем Гран-при Международной бизнес-премии "Лидер года"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный медицинский университет стал обладателем Гран-при Международной бизнес-премии "Лидер года", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко.

VI церемония вручения Международной бизнес-премии "Лидер года", где были представлены достижения медицины, образования, а также предприятий машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, строительного комплекса и других сфер, состоялась 10 декабря в Минске. Торжество проходило в формате делового приема с участием представителей зарубежных государств, профильных министерств и ведомств, деятелей науки, массмедиа. Награды были вручены в 39 номинациях.

В одной из них - "Образование" - Гран-при удостоен Белорусский государственный медицинский университет за высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, внедрение современных образовательных технологий, достижения в научной деятельности, эффективную культуру управления. Минувшим летом в БГМУ приезжала авторитетная комиссия, которая скрупулезно изучала его деятельность по различным направлениям.

Премия "Лидер года" учреждена в 2016 году. В 2019-м она приобрела международный формат. Ее цель - популяризация успешных примеров развития предприятий на государственном и предпринимательском уровнях, повышение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках, укрепление международных экономических отношений, поощрение белорусских компаний.

Мероприятие проводится при поддержке министерств промышленности, здравоохранения, образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, Республиканской конфедерации предпринимательства.-0-