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Общество
01 февраля 2021, 20:43

БГМУ возглавил рейтинг результативности среди научных организаций Минздрава

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий медицинский университет Беларуси возглавил итоговый рейтинг результативности среди научных организаций Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Белорусского государственного медицинского университета Оксану Курбеко.

Минздрав каждый год оценивает научную, научно-техническую и инновационную деятельность государственных научных медицинских, фармацевтических организаций, которые ему подчиняются. Итоги рассчитываются в соответствии с инструкцией, которая утверждена приказом министерства.

Верхнюю строку рейтинга результативности по итогам 2020 года восьмой раз подряд занял Белорусский государственный медицинский университет. На второй позиции - Белорусская медицинская академия последипломного образования.

Из всех научно-практических центров страны БГМУ уступил пальму первенства только Научно-практическому центру гигиены.-0-

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