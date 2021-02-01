БГМУ возглавил рейтинг результативности среди научных организаций Минздрава

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий медицинский университет Беларуси возглавил итоговый рейтинг результативности среди научных организаций Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Белорусского государственного медицинского университета Оксану Курбеко.
Минздрав каждый год оценивает научную, научно-техническую и инновационную деятельность государственных научных медицинских, фармацевтических организаций, которые ему подчиняются. Итоги рассчитываются в соответствии с инструкцией, которая утверждена приказом министерства.
Верхнюю строку рейтинга результативности по итогам 2020 года восьмой раз подряд занял Белорусский государственный медицинский университет. На второй позиции - Белорусская медицинская академия последипломного образования.
Из всех научно-практических центров страны БГМУ уступил пальму первенства только Научно-практическому центру гигиены.-0-